Галина Немцева поборется за пост губернатора Томской области

25 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Сегодня, 25 июня, стали известны имена кандидатов на выборы губернатора Томской области у трех партий, сообщает Telegram-канал регионального Избиркома.

Так, кандидатом от партии «Справедливая Россия» выступит Галина Немцева, от «КПРФ» Андрей Петров. «Единую Россию» на выборах представит врио губернатора Владимир Мазур.

Следующим шагом кандидаты должны представить документы в избирательную комиссию региона для их выдвижения.

Напомним, в начале июня депутаты томской облдумы назначили дату досрочных выборов губернатора региона на второе воскресенье сентября. Затем было принято решение провести голосование в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: