18+
18+

Галина Немцева поборется за пост губернатора Томской области

Выборы, Томские новости, избирком выборы голосование Галина Немцева поборется за пост губернатора Томской области

Сегодня, 25 июня, стали известны имена кандидатов на выборы губернатора Томской области у трех партий, сообщает Telegram-канал регионального Избиркома.

Так, кандидатом от партии «Справедливая Россия» выступит Галина Немцева, от «КПРФ» Андрей Петров. «Единую Россию» на выборах представит врио губернатора Владимир Мазур.

Следующим шагом кандидаты должны представить документы в избирательную комиссию региона для их выдвижения.

Напомним, в начале июня депутаты томской облдумы назначили дату досрочных выборов губернатора региона на второе воскресенье сентября. Затем было принято решение провести голосование в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Diana Sur и квартет Алексея Подымкина выступят в Томске

3 июня 2022
Томские новости

Новые возможности виртуальной телефонии «Ростелекома» на выгодных условиях

2 июня 2022
Томские новости

Завтра томичей ждет ливень, град и сильный ветер

25 июня 2022
Томские новости

На Семейкином острове начала работу «Библиотека на песке»

11 июня 2022
Томские новости

В Томске прошли межрегиональные соревнования по мотоспорту

14 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают сыграть во «Флирт цветов»

2 июня 2022
Томские новости

В Томской области выдали первую «Ипотеку для IТ-специалистов»

2 июня 2022
Томские новости

Выставка спичечных этикеток фабрики «Сибирь» открылась в Томске

24 июня 2022
Томские новости

На Белом озере в Томске оборудованы домики для уток

22 июня 2022