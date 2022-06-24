Томичей приглашают на новую экскурсию «Два района — три моста»

24 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вид с Воскресенской горы на Базарную площадь/альбом «Виды Сибири и ея железных дорог», 1899 год

В субботу, 25 июня, Музей истории Томска представит новый экскурсионный маршрут «Два района — три моста». Томичам и гостям города будет предложено прогуляться по Уржатке и Болоту.

На пешеходной экскурсии участники узнают о том, как возникли и развивались эти исторические районы, кто здесь проживал и какие истории хранят дома на старых улицах. Отдельное внимание будет уделено мостам через реку Ушайку и рельефу местности исторического центра Томска.

Экскурсия, длительностью в полтора часа, стартует в 14.00 от Воскресенской горы на ул. Бакунина, 3. Стоимость участия — 300 рублей, доступна покупка билетов по Пушкинской карте.

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