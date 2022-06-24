Должник пытался спрятать у матери заложенный автомобиль, который он разбил, но у него не получилось

24 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы сумели отыскать автомобиль должника, который тот пытался спрятать у матери, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич оформил кредит, но переоценил свои возможности и задолжал почти 300 тыс. рублей. Банк обратился в суд, чтобы взыскать заложенное имущество — автомобиль LADA Kalina 2018 года выпуска. Но обнаружить машину, чтобы её арестовать оказалось непросто. По указанному в документах адресу регистрации заемщика машины не оказалось. В доме, где проживал должник, двери приставам никто не открывал, а извещения о вызове на прием оставались без ответа.

В итоге имущество объявили в розыск и вскоре выяснили, что автомобиль побывал в аварии. Параллельно приставы выясняли место жительство родственников должника. В итоге автомобиль нашелся у матери должника.

После того как имущество обнаружили, на него наложили арест. Несмотря на повреждения, транспорт подлежит восстановлению. Предварительно он оценен в 200 тыс. рублей. Теперь у должника остается 2 варианта: погасить кредит либо лишиться машины, которую направят на оценку, а впоследствии — на реализацию.

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