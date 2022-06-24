Выставка спичечных этикеток фабрики «Сибирь» открылась в Томске

24 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 20 июня, в Музее истории Томска открылась выставка «Спички и их этикет». В экспозицию вошли спичечные этикетки от томской фабрики «Сибирь» — всего более 1600 штук. Самая ранняя из них датируется началом XX столетия, самая поздняя — 2008-м — годом закрытия предприятия.

Экспозиция будет работать как минимум до конца лета по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость посещения — 80 рублей. За экскурсовода необходимо будет доплатить еще 50 рублей.

Фото: Серафима Кузина

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