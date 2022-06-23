Томичей приглашают на экзистенциальный бал

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2022 // Фото: https://vk.com/tancevat_ili_plakat_ili

В пятницу, 24 июня, в Томске пройдет экзистенциальный бал «Танцевать или плакать». Все желающие смогут послушать русский рок, подпевая любимым песням не боясь осуждения за свои вокальные навыки.

«Во дни сомнений и тягостных раздумий мы предлагаем неожиданное решение (...) Очень громко включить музыку, которую любим и которая так редко звучит в заведениях — и подпевать, пока есть голос. Танцевать, сколько получится», — говорится в сообщении.

Все желающие могут оставить в группе мероприятия ВКонтакте заявки на включение любимой песни в плейлист.

Организаторы также отмечают, что танцевать вовсе необязательно, «можно сидеть за столом и разговаривать с присутствующими о смыслах звучащей музыки и тяжести бытия».

Кроме того, посетителей просят приходить трезвыми и не в спортивной одежде.

Мероприятие стартует в 18.00 в рок-клубе «Варяг» по адресу: пр. Ленина, 104. Стоимость билетов — 300 рублей, в день бала — 400р.

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