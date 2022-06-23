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Томич угнал лодку у конкурента по круизному бизнесу и попытался утопить её ломом

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Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне моторной лодки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о пропаже в полицию обратился 42-летний владелец плавсредства. Мужчина, занимающийся организацией круизных прогулок по Томи рассказал, что его лодка пропала. Накануне вечером он пришвартовал судно на пирсе по улице Дамбовой в Томске. Затем у лодки сработала сигнализация. Мужчина сражу же позвонил сторожу, которые рассказал, что лодка на месте, а рядом с ней никого не видно. Владелец плавсредства решил, что произошел сбой и отключил сигнализацию. Приехав утром на пирс потерпевший обнаружил пропажу судна. Нанесенный ущерб оценивался более чем в миллион рублей.

Позже полицейским удалось найти лодку. Для этого стражи сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения и определили направление, в котором двигалась по реке угнанная лодка. В итоге полицейским удалось найти лодку на берегу в районе деревни Борики Томского района. Злоумышленник проделал в судне 11 сквозных отверстий.

Затем был задержан подозреваемый 53-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина, как и потерпевший, занимается круизными прогулками по Томи. Чтобы привлечь к себе больше клиентов, злоумышленник решил образом избавиться от конкурента, а угнанную лодку пытался потопить ломом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.166 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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