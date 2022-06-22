В Томском районе утонул подросток, пытавшийся переплыть озеро Боярское
22 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Накануне, 21 июня, в Томском районе на озере Боярском утонул 17-летний подросток, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером. Двое подростков купались в озере, намереваясь переплыть на другой берег. Доплыв до середины водоема один из несовершеннолетних утонул. Оба подростка находились на озере без сопровождения взрослых.
По данному факту прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой приняты меры прокурорского реагирования.
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