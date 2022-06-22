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Педагогический кванториум с роботами и 3D-сканером появится в Томском педуниверситете

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К концу 2022 года в Томском государственном педагогическом университете будет оборудован Педагогический кванториум — образовательное пространство, которое позволит будущим учителя программировать и конструировать роботов, заниматься 3D-печатью и развивать креативное мышление.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в проект будущего Кванториума вошли медиаквантум — студия для онлайн-курсов и дистанционных занятий; технологический квантум с 3D-принтером, 3D-сканером и программируемыми роботами; естественно-научный квантум с цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии и нейротехнологиям.

Новое образовательно пространство будет оборудовано в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Подобные кванториумы открываются по всей стране для обучения будущих и уже практикующих педагогов и обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами.

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