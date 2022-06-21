«Профессорская квартира» приглашает томичей послушать «Поющее дерево»

21 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 26 июня, в томском музее «Профессорская квартира» пройдет концерт «Поющее дерево», сообщают организаторы.

Зрители услышат произведения Д. Скарлатти, А. Вивальди, А. Марчелло, И.С. Баха, Я. Каливода, Ж. Ю, К. Сен-Санса и других, исполненные на флейте и гобое.

«Дерево умеет петь, и голос его по проникновенности может соперничать даже с человеческим. Дерево раскрывается во всем богатстве голосовых оттенков, когда исходит из духовых инструментов», — говорится в сообщении.

Музыканты Олеся Кожина (гобой), Петр Усатюк (флейта) и Павел Шинкевич (фортепиано) сыграют самые разнообразные мелодии — от барокко до джаза.

Концерт пройдет в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 700 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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