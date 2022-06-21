Wildberries открыл логистический центр в Томской области

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в июне открыл новый логистический центр в Томской области площадью более 5 тыс. кв. метров.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сообщение компании, появление нового сортировочного центра позволит усилить работу логистической службы в регионе, ускорит доставку заказов и повысит уровень сервиса для покупателей, создаст новые рабочие места.

В будущем в логоцентре начнется приемка поставок от предпринимателей региона.

За год, с июня 2021 года, число предпринимателей Томской области на площадке выросло почти в три раза, до 2,234 тыс. Их продажи в январе–мае увеличились в 2,1 раза (на 111%) год к году, до 505,5 млн рублей.

Wildberries продолжает развитие складской инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с предпринимателями. В 2022 году новые объекты заработали в 11 регионах страны: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае и Чувашии.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей (с НДС).

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