Студентка Томского политеха защитила диплом с помощью VR-технологий

Студентка Инженерной школы энергетики Томского политеха Валерия Михеева стала первой среди энергетиков вуза, кто защитил выпускную квалификационную работу с использованием VR-технологии. С её помощью она представила схему электроснабжения главной понизительной подстанции.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в качестве дипломного проекта девушка выбрала тему «Электроснабжение завода среднего машиностроения с детальной разработкой механического цеха».

«В виду экономической ситуации в стране большое количество компаний со своей продукцией покидают рынки РФ, соответственно, остро встает вопрос импортозамещения и создания новых производств, а это невозможно без грамотной системы электроснабжения, — поясняет Валерия Михеева. — Технологии дополненной реальности позволят увидеть, как главная понизительная подстанция моего проекта могла бы выглядеть в действительности. Результаты нашей работы можно использовать как для строящегося завода, так и для существующего с целью реконструировать сеть электропитания предприятия».

Студентка признается, что защищать работу в VR стало необычным и интересным опытом для нее. После окончания бакалавриата Валерия планируется поступать в магистратуру Томского политеха на направление «Электроэнергетика и электротехника».

«Защита выпускной работы в VR позволяет выпускнику-энергетику погрузиться в реальные условия работы по разрабатываемому проекту, дает возможность «вживую» посмотреть на оборудование и позволяет оценить правильность технологических решений в своей работе или скорректировать их. Все это дает уникальность нашей образовательной программе в части получения компетенций и навыков, которые необходимы в реальных «боевых» условиях на предприятиях топливно-энергетического комплекса», — отмечает старший преподаватель отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Михаил Попов.

В следующем году защищать дипломные с помощью VR сможет любой желающий студент-электроэнергетик.

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