Томичей приглашают в «книжную сокровищницу Сибири»

21 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

В субботу, 25 июня, в Научной библиотеке Томского государственного университета пройдут тематические экскурсии и квесты. Томичи смогут побывать в разных пространствах библиотеки, включая Музей книги и легендарное книгохранилище.

Так, для всех желающих в этот день будет доступна обзорная экскурсия. Гости познакомятся с историей Научки, архитектурными особенностями старого и нового зданий, а также узнают, какими информационными ресурсами библиотека сегодня обладает и какие услуги предлагает.

На экскурсии в Музее книги сотрудники библиотеки представят уникальные рукописные материалы начального периода истории Сибири и Томска, ранние западноевропейские и славяно-русские книги XV–XVI вв., научные и учебные издания XVI–XVIII вв., французские труды эпохи Просвещения, а также книги из библиотеки В.А. Жуковского с его пометами на полях.

В книгохранилище участникам встречи расскажут об истории и составе книжного фонда, который превышает 3 миллиона экземпляров, покажут, как он хранится и как читатели получают издания для работы.

Дополнят экскурсионную программу субботнего дня два квеста. Приняв участие в «Загадках города Томска» гостям предстоит разгадать тайны дневника старого томского купца и найти клад. Второй квест «В плену книжных стеллажей» пройдет в книгохранилище библиотеки. Участникам попадут в пространственно-временной разлом. Они должны будут исследовать аномалию, находясь одновременно в реальном и виртуальном пространстве, и успеть за 1 час найти выход из неё.

Посещение всех мероприятий бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Подробности смотрите по ссылке.

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