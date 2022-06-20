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На время массового велопробега в Томске ограничат движение по ряду улиц

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В субботу, 25 июня, в Томске ограничат движение на время проведения массового велопробега, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет длиться с 7.00 до 9.00 и затронет участки дорожной сети от от пер. Спортивный, 9 — пл. Новособорная, 2б — пр. Ленина — ул. Нахимова — пл. Южная — ул. Красноармейская — ул. Яковлева — ул. Пушкина — ул. 79 Гвардейской Дивизии — пр. Мира — АРЗ — ул. Смирнова — Чекистский тракт — Кузовлевский тракт — пос. Светлый — Птицефабрика — Иркутский тракт — ул. Высоцкого — СК «Гармония».

Администрация города обращается к томичам с просьбой учитывать ограничение и заранее выбирать маршруты для движения.

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