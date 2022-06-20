Томичей приглашают на спектакль о страхах

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 26 июня, в Томске состоится премьера нового проекта от компании «Театрьер» — «Я НЕ БОрЮСЬ». Как сообщают организаторы, это будет «театральный дискурс о страшно важном».



Зрителей ждет спектакль, основанный на реальных страхах актеров. Каждый сможет исследовать то, чего он боится и понаблюдать за отношением к этому. Режиссером новой постановки выступила Христина Данилова.



«Можно упиваться своим страхом. Можно тонуть в нем, сделать себя его заложником. А можно подружиться, даже посмеяться вместе. Увидеть. Признать. Отнестись с уважением. Сделать страх союзником. Ведь он силен и способен на многое. Разрушить или Создать. В страхе мы похожи. В выборе что с ним делать — мы становимся индивидуальностями», — говорится в описании проекта.

Показ спектакля пройдет в 18.00 и 20.00 в Noname bar по адресу: ул. Пушкина, 20/2. Билеты можно приобрести по телефону +7 (913) 803-23-30 (WhatsApp), стоимость — 400 рублей.

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