В Томской области на 70% снизилось количество проверок бизнеса — власти

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

После введения моратория на проверки бизнеса в Томской области количество контрольных мероприятий в регионе снизилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Экономика региона сохраняет устойчивость в условиях санкций: мы можем уверенно говорить об этом спустя три месяца работы в новых условиях, — прокомментировал вице-губернатор. — Мораторий на проверки позволяет малым, средним и, что немаловажно, крупным компаниям сохранить досанкционные параметры производства, несмотря на разрыв привычных логистических цепочек, скачки курсов валют и другие сложности», -- сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Предприниматели, которые, на их взгляд, столкнулись с незаконными проверками, могут оставить жалобу на почте Минэкономразвития России proverki.net@economy.gov.ru.

По его словам, власти сконцентрировались на упрощении условий работы бизнеса. Предприниматели могут воспользоваться рядом региональных мер поддержки. Среди них субсидирование процентной ставки по кредитам для областных системообразующих предприятий, предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым, предоставление поручительств Гарантийного фонда Томской области, налоговые льготы и другое. Также для томских предпринимателей доступен целый перечень федеральных инструментов. Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на Цифровой платформе развития Томской области.

Согласно постановлению правительства, с марта до конца 2022 года в России действует запрет на проведение плановых проверок бизнеса. По постановлению правительства, плановые проверки проводятся только на предприятиях, где необходим санитарно-эпидемиологический, ветеринарный и пожарный контроль, а также надзор в области промышленной безопасности.

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