«Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политех договорились о совместном развитии геотермальной энергетики в регионе

17 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Газпром нефть

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев, врио губернатора Томской области Владимир Мазур и руководитель Томского политехнического университета Дмитрий Седнев заключили соглашение о развитии в Томской области технологий геотермальной энергетики. Подписание произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефти», в рамках проекта будут созданы решения по малой генерации электричества из тепловой энергии подземных источников региона. Новые геотермальные станции мощностью до 2,5 МВт позволят Томской области отказаться от дизельных генераторов.

На первых этапах «Газпром нефть» предложит технологии поиска геотермальных источников, подсчета тепловых запасов, определения зон для бурения и размещения экологичных энергостанций.

«В Томской области работают наши крупные предприятия, и мы хорошо знаем региональную геологию. Кроме того, у нас уже есть опыт объединения усилий с администрацией и ТПУ для создания самых современных технологий изучения нетрадиционных запасов. Следующим этапом сотрудничества будет поиск подземных геотермальных источников. В этом проекте, используя передовые научные решения, мы сможем поработать с новыми для нас геологическими объектами и тепловой энергетикой, а регион — получить доступные и экологичные ресурсы для социальной сферы», — сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Из 85 регионов России Томская область занимает 16 место по площади, напомнил врио губернатора региона Владимир Мазур.

«Конечно, в таком большом субъекте далеко не в каждом населенном пункте есть центральное теплоснабжение. А локальное имеет свои сложности с логистикой, экологичностью и стоимостью энергии. Мы заинтересованы в развитии альтернативных современных генерирующих объектов, которые повысят надежность и доступность теплоснабжения, а значит — улучшат жизнь людей в глубинке. Рассчитываю на скорейшее внедрение ноу-хау в реальную жизнь», — отметил Мазур.

Уже в текущем году партнеры приступят к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам. К проекту будут привлечены как представители научного сообщества региона, так и ведущие научно-образовательные центры и предприятия России. И.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев назвал подписанное на ПМЭФ соглашение еще одним примером системного взаимодействия «Газпром нефти», региональной администрации и университета, направленным на поиск новых технологических решений.

«В нашем вузе накоплен серьезный задел фундаментальных знаний по геонаукам, исследованию скважин, бурению и теплотехнике. Это позволит создать междисциплинарный коллектив, который объединит нефтяников и энергетиков в работе над созданием систем энергоснабжения объектов, основанных на использовании геотермальной энергии», — подчеркнул Дмитрий Седнев.

По словам «Газпром нефти», геологические условия Томской области благоприятны для развития геотермальной генерации, подземные источники на территории региона были обнаружены еще в 70-е годы ХХ века.

«Геотермальная энергетика — возобновляемый и экологичный источник энергии, который при соблюдении определенных условий может стать более экономичной альтернативой ископаемому топливу», — говорится в сообщении.

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