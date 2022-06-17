18+
18+

«Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политех договорились о совместном развитии геотермальной энергетики в регионе

Газпром нефть, Томские новости, газпром нефть новости томск интересное тпу геология мазур седнев «Газпром нефть», администрация Томской области и Томский политех договорились о совместном развитии геотермальной энергетики в регионе

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев, врио губернатора Томской области Владимир Мазур и руководитель Томского политехнического университета Дмитрий Седнев заключили соглашение о развитии в Томской области технологий геотермальной энергетики. Подписание произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефти», в рамках проекта будут созданы решения по малой генерации электричества из тепловой энергии подземных источников региона. Новые геотермальные станции мощностью до 2,5 МВт позволят Томской области отказаться от дизельных генераторов.

На первых этапах «Газпром нефть» предложит технологии поиска геотермальных источников, подсчета тепловых запасов, определения зон для бурения и размещения экологичных энергостанций.

«В Томской области работают наши крупные предприятия, и мы хорошо знаем региональную геологию. Кроме того, у нас уже есть опыт объединения усилий с администрацией и ТПУ для создания самых современных технологий изучения нетрадиционных запасов. Следующим этапом сотрудничества будет поиск подземных геотермальных источников. В этом проекте, используя передовые научные решения, мы сможем поработать с новыми для нас геологическими объектами и тепловой энергетикой, а регион — получить доступные и экологичные ресурсы для социальной сферы», — сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Из 85 регионов России Томская область занимает 16 место по площади, напомнил врио губернатора региона Владимир Мазур.

«Конечно, в таком большом субъекте далеко не в каждом населенном пункте есть центральное теплоснабжение. А локальное имеет свои сложности с логистикой, экологичностью и стоимостью энергии. Мы заинтересованы в развитии альтернативных современных генерирующих объектов, которые повысят надежность и доступность теплоснабжения, а значит — улучшат жизнь людей в глубинке. Рассчитываю на скорейшее внедрение ноу-хау в реальную жизнь», — отметил Мазур.

Уже в текущем году партнеры приступят к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам. К проекту будут привлечены как представители научного сообщества региона, так и ведущие научно-образовательные центры и предприятия России. И.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев назвал подписанное на ПМЭФ соглашение еще одним примером системного взаимодействия «Газпром нефти», региональной администрации и университета, направленным на поиск новых технологических решений.

«В нашем вузе накоплен серьезный задел фундаментальных знаний по геонаукам, исследованию скважин, бурению и теплотехнике. Это позволит создать междисциплинарный коллектив, который объединит нефтяников и энергетиков в работе над созданием систем энергоснабжения объектов, основанных на использовании геотермальной энергии», — подчеркнул Дмитрий Седнев.

По словам «Газпром нефти», геологические условия Томской области благоприятны для развития геотермальной генерации, подземные источники на территории региона были обнаружены еще в 70-е годы ХХ века.

«Геотермальная энергетика — возобновляемый и экологичный источник энергии, который при соблюдении определенных условий может стать более экономичной альтернативой ископаемому топливу», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На должность генерального директора «Газпромнефть-Востока» назначен Иван Раздобудько

23 мая 2022
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы и град

19 мая 2022
Томские новости

Томский тяжелоатлет привез «золото» с всероссийских соревнований

2 июня 2022
Томские новости

На днях томичей ждут заморозки

7 июня 2022
Томские новости

ФАС завела на администрацию Томска дело из-за нарушений в сфере содержания и ремонта дорог

19 мая 2022
Томские новости

Почти 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

6 июня 2022
Томские новости

Замгубернатора Томской области по строительству Евгений Паршуто покинул свой пост

25 мая 2022
Томские новости

В Троицу в Томске вырастет количество маршруток, следующих до городских кладбищ

9 июня 2022
Томские новости

Новые возможности виртуальной телефонии «Ростелекома» на выгодных условиях

2 июня 2022