В Томске откроется выставка спичечных этикеток

17 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В понедельник, 20 июня, в Музее истории Томска откроется новая выставка «Спички и их этикет». Посетителям представят обширную коллекцию спичечных этикеток от томской фабрики «Сибирь».

Как сообщают организаторы, первая часть коллекции (800 штук) была приобретена музеем еще в 2017 году, а в 2021 году коллекция пополнилась ещё 840 единицами. Самая ранняя этикетка датируется началом XX столетия, самая поздняя — 2008-м, годом закрытия предприятия.

«Дизайн этикеток менялся вслед за эпохами, отражал процессы, происходящие в обществе, знаковые события. В начале XX столетия этикетки были лаконичные, сообщающие лишь название фабрики-производителя, в первой четверти века стали появляться яркие этикетки, с призывными лозунгами, а во второй его половине — художественные», — говорится в сообщении.



Экспозиция будет работать до конца лета по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость посещения — 80 рублей. За экскурсовода необходимо будет доплатить еще 50 рублей.

Напомним, спичечная фабрика торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья» была открыта 29 июня 1900 года. Купцы не просто построили фабрику, они создали полноценную инфраструктуру, которая бы обеспечила предприятию бесперебойную работу и стабильно растущие доходы. Расцвет предприятия закончился с началом Первой мировой войны. Потребность в спичках росла, но удовлетворить ее было просто невозможно. В 1920 году фабрику национализировали и переименовали в «Коминтерн», но положение дел это не исправило. В 1925 году руководителем предприятия стал немец Эрих Эршке — потомственный специалист спичечного дела. Объемы производства спичек вновь стали расти. Фабрика снова поменяла название, теперь это была 1-я Сибирская государственная спичечная фабрика «Сибирь». Она проработала в Томске до августа 2008 года, когда производство было полностью остановлено. Здание фабрики является объектом культурного наследия.

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