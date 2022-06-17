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Проблема межбюджетных отношений в Томской области будет решена - врио губернатора

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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур обещает решить проблему несбалансированных межбюджетных отношений с областным центром, но призывает не политизировать процесс.

«Проблема межбюджетных отношений для Томской области — одна из самых актуальных. Мы будем убеждать — и, уверен, убедим — правительство России изменить правила распределения налоговых доходов», — заявил Мазур в интервью «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ.

Он подчеркнул, что Томская область вносит заметный вклад в федеральный бюджет, но в ответ «получает хроническое недофинансирование». Решение этой проблемы, отметил Мазур, позволит уделять больше внимания Томску, в котором живет 60% населения области.

«Я рад, что депутатский корпус разделяет эту позицию, но я против излишней политизации этого процесса. Мы своего добьемся. Не эмоциональными криками, а взвешенными аргументами. Они у нас есть», — заверил он.

Томская область стала испытывать дисбаланс при распределении налоговых доходов после того, как с 2010 года поступления от уплаты НДПИ на нефть стали полностью зачисляться в федеральный бюджет. По словам экс-губернатора Сергея Жвачкина, более 70% налоговых сборов область отдает Федерации. «Томской области необходимы более существенные объемы финансовой поддержки из федерального центра, а лучше — изменение налогового законодательства в части увеличения собственных доходов регионального бюджета», — говорил он в 2021 году.

Бюджет города Томска, зависимый от поступлений из областного бюджета, также, традиционно, является дефицитным. Депутаты городской думы неоднократно поднимали эту проблему на заседаниях.

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