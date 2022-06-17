«Газпромнефть-Восток» поддержал проект по сохранению родникового озера

17 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Проект «Родниковое озеро, или К истокам Большого Университета» стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Инициаторами сохранения уникального экопространства, расположенного в центре города, выступили студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Именно рядом с главным корпусом вуза находится родниковое озеро. Первым мероприятием в рамках проекта стал фестиваль, который прошел при поддержке «Газпромнефть-Востока». Целью мероприятия было — привлечь внимание общественности к проблемам исчезающего источника и сформировать команду волонтеров для проведения субботников. На обращение молодежи откликнулось более 300 горожан, посетивших фестиваль.

Университетское озеро, как и несколько других озер Томска, создано родниками. На гидрологической карте города их более 120, что позволяет говорить о подземных источниках, как стратегическом запасе питьевой воды. Это — один из ключевых подходов в вопросах сохранения Университетского озера. Еще один важный момент — позиционирование данной экотерритории в качестве визитной карточки Томска. 8 родников с огромными запасами воды, Белая и Красная мечети на прилегающем Московском тракте, церковь на улице Герцена и 4 университета — всё это не просто располагается на единой ландшафтной платформе, но формирует место силы и туристическую привлекательность пространства, объединенного достопримечательностями.

Прошедший фестиваль стал интерактивной площадкой для продвижения Университетского озера, как комфортного места для горожан. Чайная зона собрала любителей по блендированию этого напитка. Студенты-химики предлагали измерить потенциал водорода в воде из родников. Штаб студенческих отрядов ТУСУРа проводил игры для детей, а экскурсоводы рассказывали о происхождении озер. Старые самовары, утюги, подковы стали основой выставки экспонатов, выловленных в разное время из Университетского и Мавлюкеевского томских озер. Коллекцию предметов для экспозиции предоставил Идрис Мухутдинов, коренной житель Заисточья, где селились томские татары с момента основания города.

«Я уверен, что фестиваль станет стартовой площадкой для всех, кто не просто живет в этом районе Томска, но и способен приложить свои усилия для развития, позиционирования Заисточья в историко-краеведческом контексте и сохранения его экологического равновесия. Фестиваль — тот новый экологический формат, который способен увлечь волонтеров и принести реальную пользу. Наши студенты из клуба подводников «Наяда» в дальнейшем будут чистить дно этого озера, и я от всей души желаю им справиться со своей задачей на «отлично», — отметил проректор ТУСУР по молодежной политике и воспитательной деятельности Василий Щербаков.

«Мой отец — Александр Дмитриевич Назаров, профессиональный гидрогеолог — одним из первых начал изучать родники Томска, и в 2004 году составил схематическую карту родников и ландшафтно-родниковых зон города. Таких карт нет в других городах России. С 2013 года он создает натурные проекты обустройства родников. Они есть в четырех природных районах Томска. Замысел отца и проект могут стать основой уникального ландшафтного дизайна — экотропы с учетом каскадности водных источников, а также основой образовательных и туристических маршрутов. У нас есть макеты, идеи обустройства, энтузиазм и костяк заинтересованных людей. Нам нужно расширить пул волонтеров и коллег-гидрогеологов, чтобы выработать дорожную карту по обустройству озера», — рассказала куратор профессионально-волонтерского проекта «Родники Томска» Олеся Назарова.

«Наша кафедра давно занимается томскими родниками, и я поддерживаю именно научный подход в их сохранении. Это может стать хорошим наглядным примером экологического подхода к сохранению биоресурсов региона для всех: школьников, студентов, взрослых людей. И чем больше людей мы вовлечем в эту орбиту, тем проще тема экологии войдет в каждый дом. У томских родников есть признаки антропогенной нагрузки — они находятся в городе, где живут и работают люди. Но синергия научного и волонтерского движений могут сформировать устойчивый экобаланс в природе и сознании томичей», — рассказала заведующая проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии НИ ТПУ Альбина Хващевская.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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