Проектировщики предложили три варианта решения проблемы Степановского переезда в Томске

17 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова/ из архива издания

Проектировщики из Красноярской компании «Автодорпроект» представили свои первые наработки вариантов реконструкции Степановского переезда в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, разработчики просчитали три варианта: надземный, подземный и расширение существующей дороги до четырех полос. В каждом из них определили плюсы и минусы. Сложность для реализации проектов — наличие огромного количества надземных и подземных коммуникаций, получение согласований от ресурсоснабжающих предприятий и РЖД, малое пространство и необходимость расселения ряда домов.

«При этом мы ставим перед проектировщиками задачи не просто подготовить варианты решения конкретной проблемы переезда, но и „вписать“ развязку в концепцию развития Томска, развести транспортные потоки этой части города. Учесть, что сейчас уже разработана документация по строительству автодороги Томск-Тайга, мы предполагаем там значительный трафик. Плюс активно развивается строительство в Томском районе. Кроме того, нельзя допустить, чтобы после завершения работ на переезде пробка просто сместилась в район Елизаровых-Шевченко. На нас играет то, что сейчас как раз прорабатываются подходы к новому Генеральному плану Томску, и есть возможность заранее внести предложения в главный градостроительный документ муниципалитета», — пояснил начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Предпроектная документация для реконструкции Степановского переезда должна быть подготовлена до конца года. Стоимость контракта составляет около 6 млн рублей, общая стоимость работ по расширению переезда, по предварительным оценкам, — более 500 млн.

Согласно техзаданию, подрядчик должен оценить хозяйственную необходимость, техническую возможность, экономическую и социальную целесообразность инвестиций в реконструкцию переезда, выполнить исследовательские и изыскательские работы, необходимые для разработки технико-экономического обоснования реконструкции.





Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: