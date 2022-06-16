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В Томске пройдет благотворительная выставка картин

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В субботу, 18 июня, в Томском областном краеведческом музее пройдет благотворительная выставка «Ангелы среди нас», посвященная памяти художницы Елены Лапардиной.

«Леночка, была светлым и талантливым человеком, писала картины, любила жить, творить добро, отдавая все себя на благо человечество. Но болезнь, онкология, забрала её у нас», — рассказала организатор выставки.

В рамках экспозиции томичи смогут приобрести картины. Собранные средства будут направлены в помощь подопечным фонда им. Алены Петровой.

Выставка будет работать с 12.00 до 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75.

Фото: предоставлено организаторами

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