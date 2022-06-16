В Томске пройдет благотворительная выставка картин
16 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами
В субботу, 18 июня, в Томском областном краеведческом музее пройдет благотворительная выставка «Ангелы среди нас», посвященная памяти художницы Елены Лапардиной.
«Леночка, была светлым и талантливым человеком, писала картины, любила жить, творить добро, отдавая все себя на благо человечество. Но болезнь, онкология, забрала её у нас», — рассказала организатор выставки.
В рамках экспозиции томичи смогут приобрести картины. Собранные средства будут направлены в помощь подопечным фонда им. Алены Петровой.
Выставка будет работать с 12.00 до 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75.
Фото: предоставлено организаторами
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: