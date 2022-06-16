Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов
В выходные, 18 и 19 июня, в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета пройдет 5-я выставка-продажа кактусов и суккулентов при участии клуба Cactussib.
В экспозицию вошли самые разнообразные растения как из частных коллекций, так и самого ботсада. Томичи смогут увидеть редкие виды хавортий, гастерий, а также миниатюрные кактусы ацтекиумы, чей возраст более 200 лет. На выставке будут представлены и уникальные растения из Мексики. Посетители также смогут купить природные семена кактусов из Мексики и Чили.
Стоимость выставочных экземпляров составит от 30 и до нескольких тысяч рублей.
«У нас все же больше выставка, чем продажа. Ценные экземпляры не продаются, а стоить они могут десятки тысяч. На выставке можно будет увидеть редкий вид кактуса из моей личной коллекции — Маммиллярия культивар, привезенный от коллекционера из Германии. Не уверен, что в России ещё у кого-то такой есть. У этого вида колючки в ареоле напоминают куриные лапки», — рассказал представитель томского клуба Cactussib Николай Сайнаков.
Посетить выставку можно будет бесплатно с 11.00 до 17.00 по адресу: пр. Ленина, 34/1.
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