Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов

16 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В выходные, 18 и 19 июня, в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета пройдет 5-я выставка-продажа кактусов и суккулентов при участии клуба Cactussib.

В экспозицию вошли самые разнообразные растения как из частных коллекций, так и самого ботсада. Томичи смогут увидеть редкие виды хавортий, гастерий, а также миниатюрные кактусы ацтекиумы, чей возраст более 200 лет. На выставке будут представлены и уникальные растения из Мексики. Посетители также смогут купить природные семена кактусов из Мексики и Чили.

Стоимость выставочных экземпляров составит от 30 и до нескольких тысяч рублей.

«У нас все же больше выставка, чем продажа. Ценные экземпляры не продаются, а стоить они могут десятки тысяч. На выставке можно будет увидеть редкий вид кактуса из моей личной коллекции — Маммиллярия культивар, привезенный от коллекционера из Германии. Не уверен, что в России ещё у кого-то такой есть. У этого вида колючки в ареоле напоминают куриные лапки», — рассказал представитель томского клуба Cactussib Николай Сайнаков.

Посетить выставку можно будет бесплатно с 11.00 до 17.00 по адресу: пр. Ленина, 34/1.

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