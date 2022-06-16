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Голосование на досрочных выборах губернатора Томской области будет двухдневным

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Голосование на досрочных выборах губернатора Томской области пройдет в течение двух дней — 10 и 11 сентября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.

«Такое решения принято для удобства избирателей, а также их безопасности», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура. Он был представлен в новой должности на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области 12 мая.

Позже Мазур вошел в предварительный список кандидатов «Единой России» на выборы главы региона.

В начале июня депутаты томской облдумы назначили дату досрочных выборов губернатора региона на второе воскресенье сентября. По словам спикера регионального парламента Оксаны Козловской, выборы будут профинансированы из регионального бюджета, сумма составит 167,5 млн рублей.

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