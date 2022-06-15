Новые технологии «Газпром нефти» позволят начать полномасштабную добычу палеозойской нефти в Западной Сибири

15 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» создала и успешно протестировала первый в России прототип промышленной технологии поиска палеозойских углеводородов. Геологические запасы палеозоя, который содержит самую древнюю нефть Западной Сибири, сформировавшуюся около 540 млн лет назад, превышают 26 млрд тонн нефти. До недавнего времени эффективных методов поиска палеозойской нефти не существовало — лишь пятая часть геологоразведочных проектов завершалась успехом.

В рамках проекта «Палеозой» «Газпром нефть» совместно с Томским политехническим университетом и при поддержке Администрации Томской области создала первый в отрасли прототип промышленной технологии поиска палеозойской нефти. Комплексный подход включает в себя анализ керна, данных бурения и комплекс геофизических исследований. С помощью цифровых алгоритмов, больших данных и искусственного интеллекта были изучены огромные массивы геологической информации по участкам в Томской области за последние десятилетия. Это позволило выявить закономерности строения доюрских пластов, выработать алгоритмы прогнозирования их нефтеносности и эффективные методы поиска запасов. Новый подход также показал свою высокую эффективность для выявления подземных геотермальных источников, которые планируется использовать при развитии проектов возобновляемой энергетики.

В перспективе «Газпром нефть» совместно с администрацией Томской области откроют первый в России технологический полигон для тестирования новых методов поиска и добычи палеозойской нефти. В регионе будут созданы лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок, а также продолжится реализация образовательных и научно-технических проектов в области трудноизвлекаемых запасов.

«Газпром нефть» уже начала опытно-промышленное внедрение прототипа технологии в Томской области и ХМАО-Югре. В перспективе решение будет тиражировано на месторождения в ЯНАО.

«Создавая технологии поиска новых запасов, в том числе палеозойской нефти, мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это открытие доступа к огромным ресурсам. Во-вторых, новые технологии дают стимул для дальнейшего развития традиционных регионов добычи, где уже создана инфраструктура и работают наши специалисты. В-третьих, созданные и испытанные на месторождениях технологии становятся востребованными и конкурентоспособными продуктами», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Томский научно-образовательный комплекс ориентирован именно на решение практических задач, создание новых технологий, развитие производств. Убежден, что промышленная разработка палеозойских залежей не за горами, а это значит, что наш регион и Россию ждет новый этап развития нефтегазового комплекса и экономики, создания новых рабочих мест в отрасли и у „смежников“, повышения благосостояния людей», — сообщил исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур.

«Проект „Палеозой“ продемонстрировал возможности Томского политеха в создании технологий, отвечающих самым актуальным вызовам индустрии. Отмечу, что результаты проекта заложили крепкий фундамент для развития нового направления исследований и разработки технологий — в сфере геотермальной энергетики. Кроме того, очень важно, что такие проекты помогают интеграции команд участников, повышают эффективность взаимодействия индустрии, университета и региона», — отметил исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

Палеозойские пласты содержат самую древнюю нефть Западной Сибири, сформировавшуюся в доюрский период около 540 млн лет назад. Они залегают на глубине до 5,5 км в породах со сложным строением, затрудняющим поиск этих запасов. Главный вызов при работе с палеозоем — отсутствие технологии поиска залежей.

Проект «Палеозой» нацелен на создание рентабельной технологии поиска углеводородов в доюрском комплексе. Проект состоит из двух основных блоков: научно-исследовательские работы и геологоразведочное бурение. Операторы проекта — «Газпромнефть-Восток» и «Газпромнефть — Технологические партнерства» — курируют научно-исследовательские работы и формируют технологию поиска. Проект реализуется при участии Томского политехнического университета, других вузов и организаций Томской области.

Соглашение о сотрудничестве в сфере разработки трудноизвлекаемых углеводородов между «Газпром нефтью» и Томской областью было заключено в 2016 году. Технологический проект «Палеозой» инициирован в 2017 году.

Технология поиска палеозойских залежей включает в себя анализ результатов геофизических исследований — в том числе геохимических, тектонических, сейсморазведочных и несейсмических (грави-, магнито-, электроразведки и др.).

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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