18+
18+

Томичей приглашают на балет

Афиша Томска, Дети в Томске и области, Культура в Томске, Томские новости, балет томск новости интересное концерт афиша Томичей приглашают на балет

В субботу, 18 июня, томская школа балета Petits Pas даст отчетный концерт. Ученицы представят программу Défilé de ballet.

Гости увидят вальс цветов из «Спящей красавицы», подводное царство из «Конька-Горбунка» и героев «Чиполлино».

«Défilé de ballet — целая галерея ярких номеров. Наши воспитанники за год выросли, получили опыт большой сцены и готовы представить зрителям новую программу», — рассказала создательница школы Petits Pas Анастасия Усенко.

Концерт пройдет в Центре культуры ТГУ в 18.00 по адресу: пр. Ленина, 36. Посещение мероприятия бесплатное.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Шествие в честь 100-летия пионерии прошло в Томске

20 мая 2022
Томские новости

Светофоры на Коммунальном мосту через Томь в часы пик будут работать в новом режиме — мэрия

26 мая 2022
Томские новости

«Голландская деревня» для туристов появится в Томской области к осени 2023г

6 июня 2022
Томские новости

На следующей неделе в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

19 мая 2022
Томские новости

ПСБ в Томске стал победителем IХ Межрегиональной премии «Финансовый Престиж»

10 июня 2022
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил систему видеонаблюдения для онлайн-трансляции ЕГЭ в Томской области

1 июня 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

1 июня 2022
Томские новости

Томича выселили из квартиры за самовольную реконструкцию, угрожающую другим жильцам дома

3 июня 2022
Томские новости

Сегодня в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту

25 мая 2022
Комментарии для сайта Cackle