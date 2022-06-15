Томичей приглашают на балет

15 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 июня, томская школа балета Petits Pas даст отчетный концерт. Ученицы представят программу Défilé de ballet.

Гости увидят вальс цветов из «Спящей красавицы», подводное царство из «Конька-Горбунка» и героев «Чиполлино».

«Défilé de ballet — целая галерея ярких номеров. Наши воспитанники за год выросли, получили опыт большой сцены и готовы представить зрителям новую программу», — рассказала создательница школы Petits Pas Анастасия Усенко.

Концерт пройдет в Центре культуры ТГУ в 18.00 по адресу: пр. Ленина, 36. Посещение мероприятия бесплатное.

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