Томичей приглашают на балет
15 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами
В субботу, 18 июня, томская школа балета Petits Pas даст отчетный концерт. Ученицы представят программу Défilé de ballet.
Гости увидят вальс цветов из «Спящей красавицы», подводное царство из «Конька-Горбунка» и героев «Чиполлино».
«Défilé de ballet — целая галерея ярких номеров. Наши воспитанники за год выросли, получили опыт большой сцены и готовы представить зрителям новую программу», — рассказала создательница школы Petits Pas Анастасия Усенко.
Концерт пройдет в Центре культуры ТГУ в 18.00 по адресу: пр. Ленина, 36. Посещение мероприятия бесплатное.
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