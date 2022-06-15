Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
15 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 24 человек. 18 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 068 случаев заболевания коронавирусом. 130 237 заболевших выздоровели. 851 скончался.
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