18+
18+

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 24 человек. 18 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 068 случаев заболевания коронавирусом. 130 237 заболевших выздоровели. 851 скончался.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Двое диких медвежат безобразничают на месторождении углеводородов в Томской области

6 июня 2022
Томские новости

Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше

15 июня 2022
Томские новости

«КрасАвиа» в июле добавит дополнительный рейс из Стрежевого в Томск

27 мая 2022
Томские новости

Судебные приставы опечатали здание ТЦ «Почтальон» в центре Томска

18 мая 2022
Томские новости

Речные перевозчики Томской области смогут получать субсидии на ремонт судов

26 мая 2022
Томские новости

В Северске насмерть сбили пожилую женщину

26 мая 2022
Томские новости

Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

22 мая 2022
Томские новости

На фестивале «Книжная дюжина» в Томске поговорят о региональном книгоиздании и поисках локальной идентичности

25 мая 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

23 мая 2022