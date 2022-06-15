В Томске на берегу Томи открылся спасательный пост

15 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 15 июня, в Томске открылся спасательный пост Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах».

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по оказанию первой помощи, показательные выступления дайверов, конкурсы и малый речной парад маломерных судов.

«Это общественный спасательный пост. Как только будет стоять жаркая погода, люди будут собираться на пляже, общественники будут ходить по пляжу. Водолазы будут также там будут работать по вызову», — рассказал председатель Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» Николай Овчинников.

Он также отметил, пост ежедневно будет работать до конца лета.

«Задача — пропаганда безопасного отдыха на воде. Общественники будут ходить по берегу, объяснять людям, что нельзя купаться в неположенном месте, как раньше „Осводовцы“ (члены общества спасания на водах - прим.ред.) ходили», — уточнил Николай Овчинников.

Фото: Серафима Кузина

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