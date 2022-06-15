Новое пространство для студентов «Таон» открылось в Томском политехе

15 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 14 июня, в Томском политехническом университете состоялось открытие нового студенческого пространства «Таон», созданного в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Оно разместилось в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в, правое крыло) и стало первым первым из девяти пространств, которые планируется запустить в вузе до конца 2022 года.

«Сегодня состоялось важное открытие для всего университета. Весь последний год, общаясь со студентами, я всегда слышал, что им не хватает места, где можно было бы собраться, пообщаться, создать какой-то совместный проект, провести мероприятие. Это действительно актуальная проблема, и, отвечая на нее, сегодня мы запускаем первую точку из девяти задуманных», — отметил на открытии «Таона» и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Разработкой дизайн-проекта общественного места «Таон» занималась группа студентов Томского политеха. В своей работе они использовали стиль лофт для создания практичной и уютной рабочей обстановки.

Название пространства, сообщают в ТПУ, отсылает к теории из физики, которая описывает взаимодействии всех элементарных частиц. Таон (или тау-лептон) — это одна из элементарных частиц Стандартной модели, принадлежащая к лептонному семейству фермионов (вместе с электронном, мюоном и нейтрино).

«Мы — технический университет, для нас физика — важный базовый процесс, как и коммуникации для всех людей. Когда мы выбирали название, решили посмотреть в сторону физики и сторону элементарных частиц, — говорит Дмитрий Седнев». По его словам, следующие коворкинги будут носит также название других элементарных частиц из теории Стандартной модели.

Новое пространство рассчитано на 30 человек и включает коворкинг, разделенный на общую зону для проведения различных мероприятий, где установлен проектор, и кухню с холодильником, микроволновой печью и кофемашиной. Рядом с пространством расположены рабочие секции Медиацентра ТПУ со звукозаписывающей студией и павильоном для видеосъемок. В день открытия пространства при участии и.о. ректора ТПУ в нем было записано напутственное видеообращение для студентов.

«Таон» доступен не только для студентов ТПУ, но и других вузов города ежедневно с 9:00 до 23:00. Чтобы забронировать рабочее место, необходимо оставить запись в группе #командаТПУ, с указанием даты и времени бронирования, названием мероприятия и составом участников. В дальнейшем эту систему планируется упростить.

Фото: Серафима Кузина

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