«Автодорстрой» из ХМАО за 550 млн руб. реконструирует 15 км дороги на севере Томской области

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин/ из архива издания

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») заключило контракт с АО «Автодорстрой» (ХМАО, входит в холдинг «Сибирский центр логистики») на реконструкцию 15 км трассы Могильный Мыс — Парабель — Каргасок в Колпашевском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Стоимость работ составит 0,55 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Согласно документации, работы будут разделены на три этапа. Ремонт дороги должен быть завершен в октябре 2024 года.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В частности, будут отремонтированы участки трасс в девяти районах региона, в том числе таких автодорог, как Томск- Мариинск, Томск- Каргала-Колпашево и других.

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