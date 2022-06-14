В Томской области сняли все ковидные ограничения

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания

В Томской области отменены все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение принял врио губернатора региона Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

Так, отменяется обязательное ношение масок и измерение температуры в общественных местах. Детские игровые центры и комнаты могут заполняться на 100%.

«Мы прекращаем странную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе. Когда формально введён масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает. Да ещё и ответственность за нарушения наступает избирательно. Такой подход возмущает людей своей несправедливостью», — отметил врио губернатора. Он также добавил, что решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая ситуация.

Между тем, в регионе сохраняется режим повышенной готовности — он будет относиться только к работе чиновников и руководителей.

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 002 случаев заболевания коронавирусом. 130 193 заболевших выздоровели. 849 скончались.

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