Томичей приглашают на мастер-классы преподавателя Московской школы кино Аси Гусеевой

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2022 // Фото: предоставлено организаторами

Во вторник и среду, 14 и 15 июня, в Томске пройдет ряд мероприятий с преподавателем Московской школы кино и академическим куратором долгосрочной программы «Шоураннер», режиссером Асей Гусеевой.

Ася Гусева училась в Литературном институте им. Горького (семинар драматургии В.С. Розова и И.Л. Вишневской, семинар прозы А.Г. Битова, аспирантура на кафедре зарубежной литературы п/у Б.Н. Тарасова); прошла интенсивные курсы «Структура», «Жанры» Роберта Макки, «Карта шоураннера», «Искусство создания телевизионных фильмов» Нила Ландау, «Анатомия истории» Джона Труби и «Мифологическая структура для сценаристов и писателей» Кристофера Воглера.

Как уточняют организаторы, завтра в медиа-студии «Кванториума» пройдет мастер-класса по сценарному делу «Актуальность истории». Мероприятие начнется в 16.00 по адресу пр. Ленина, 26. Попасть на него можно отправив заявку на drsha@mail.ru.

В среду, 15 июня, состоится показ фильма «Побег» и творческая встреча с Асей Гусеевой. Мероприятие пройдет в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций по пр.Ленина, 125а.

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