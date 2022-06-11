На Семейкином острове начала работу «Библиотека на песке»

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2022 // Фото: МИБС

Сегодня, 11 июня, на Семейкином острове начала работу «Библиотека на песке», сообщается на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы.

На главном городском пляже оборудован читальный зал под открытым небом. Здесь также

организована специальная зона «Книжного коридора» и установлены стеллажи для книг, где проводится акция «Книговорот по-томски».

Посетители пляжа могут бесплатно и без записи взять любое издание, почитать его тут же, а затем либо вернуть книгу на полку, либо забрать с собой.

«Книги, представленные на акции, подарены читателями муниципальных библиотек города», — говорится в сообщении.

Напомним, акция «Библиотека на песке» на Семейкином острове проводится в Томске с 2017 года Муниципальной информационной библиотечной системой. Мероприятие стартует в день открытия пляжа. Исключением стали пандемийные 2020 и 2021 годы, когда была запрещено проведение массовых мероприятий.

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