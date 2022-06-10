Томский ученый разработал тренажер для реабилитации детей с ДЦП

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2022 // Фото: news.tpu.ru

Ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Сергей Коршунов создал не имеющий аналогов в РФ тренажер для тренировки правильной ходьбы у детей с ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Разработанный Сергеем в ТПУ тренажер состоит из набедренных щитков и поясничного пояса, которые соединены шарниром. Они выполнены из термопластического материала и полностью повторяют анатомический рельеф взрослого человека. На каждом щитке установлены рукояти, за которые держится ребенок. Они регулируются по высоте и длине, ширине плечевого пояса ребенка и по кругу. По словам разработчика, это позволит тренировать не только ноги, но и руки детей», — говорится в сообщении.

Аппарат надевается на взрослого человека. Ребенок, стоя спиной ко взрослому, берется за ручки тренажера и повторяет движения за взрослым. Методика работы основана на принципе экзоскелета: при шаге взрослого ребенок, держащийся за выступающие ручки, тоже делает шаг, запоминая правильный стереотип движения.

Первая партия из 30 тренажеров будет выпущена в сентябре. Планируется, что к концу сентября 15 из них будут розданы семьям Томской области, остальные отправят в Читу, Москву, Санкт-Петербург и Казань. Первые четыре семьи уже получили тренажеры.

«В первую очередь это возможность для ребенка продолжить реабилитацию в домашних условиях. Уникальность аппарата в том, что у ребенка есть возможность развивать ту функцию, которую ни один другой аппарат сейчас не позволяет развивать в принципе», — приводятся в сообщении слова главврача Детского центра восстановительного лечения Павла Балановского.

Аппарат предназначен для реабилитации детей с 9 месяцев до 10 лет. Помимо детей с ДЦП тренажер также может применяться теми, кто потерял навык ходьбы по каким-либо другим причинам — травма, авария и т.д.

«Изначальная себестоимость каждого тренажера — 8 тысяч рублей, после роста цен она поднялась до 14 тысяч. По мнению разработчика, это не критично, поскольку средства технической реабилитации для особенных детей (вертикализаторы, коляски и другие тренажеры) сегодня стоят от 100 тысяч и выше. Ближайшее аналогичное по механизму устройство реабилитации — американское и стоит от 20 млн рублей, в России таких насчитывается около 10. Помимо высокой цены он еще и стационарный, громоздкий. Разработанное же в ТПУ устройство наоборот создавалось для использования на улице, чтобы ребенок мог социализироваться в мире», — говорится в сообщении.

В будущем разработчик планирует дополнить тренажер лазерными модулями. Они будут подсвечивать область, на которую должен наступить ребенок. А отслеживать динамику, правильность постановки ноги, длину шага и скорость передвижения родители смогут через приложение на телефоне.

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