В Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом
9 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 48 человек. 10 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 876 случаев заболевания коронавирусом. 129 974 заболевших выздоровели. 846 скончались.
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