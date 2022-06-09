В Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 48 человек. 10 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 876 случаев заболевания коронавирусом. 129 974 заболевших выздоровели. 846 скончались.



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