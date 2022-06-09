В Троицу в Томске вырастет количество маршруток, следующих до городских кладбищ

В Троицу, которая в этом году приходится на 12 июня, в Томске будет увеличено количество автобусов, следующих до городских кладбищ, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, добраться до кладбища «Бактин» томичи смогут на автобусах маршрутках № 8/9, 13/14, 20. В Троицу они будут ходить с интервалом 6-14 минут.

Маршрутный автобус №120 отвезет томичей до кладбища «Воронино». Интервал движения составит 8-10 минут.



К кладбищу в районе остановки «Школа № 55» горожане могут добраться всеми рейсами автобусов № 19, 38.

Начало работы всех маршрутов с 6:30.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: