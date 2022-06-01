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Трое томских полицейских погибли в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

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Сегодня, 9 июня, в на трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись «Лада Веста» и грузовой «Мерседес», сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Сообщение об инциденте поступило в 6.50 по местному времени. По предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Веста», а также его пассажиры (мужчины 1999 и 1983 гг.р.), скончались на месте происшествия, еще один пассажир — мужчина, личность которого устанавливается — доставлен в медицинское учреждение.

В пресс-службе УМВД по Томской области сообщают, что все погибшие — сотрудники Управления МВД России по Томской области, которые возвращались в Томск из командировки.

По данному факту проводится проверка. Следственный комитет по Омской области также возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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