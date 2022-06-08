Цветочный герб на въезде в Томск высадят к середине июня

8 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томска

Цветочный герб на въезде в Томск площадью 158 кв.м. высадят до середины июня. Подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства города уже начал над ним работу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас рассада высажена на территории ООО «Зеленстрой». Здесь она проходит акклиматизацию и укрепляет корневую систему. Специалисты предполагают, что заморозки могут повлиять на сроки высадки, однако работы планируют завершить работы до середины июня — точно в срок.

«В этом году герб будет состоится из почти 19 тысяч растений. Преимущественно это декоративные лиственные, покрывающие почву и подходящие для создания ковровых рисунков — цинерария, седум и ирезине», — говорится в сообщении.

Летом за цветочным гербом будут ухаживать и следить специалисты «Зеленстроя» — подстригать, подкармливать, пропалывать и поливать.

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