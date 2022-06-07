Томский фестиваль «Книжная дюжина» станет ежегодным

7 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Фестиваль интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина», прошедший в Томске 27–29 мая, собрал более 5 тыс. посетителей и получит продолжение в следующем году.

Как сообщают организаторы, в мероприятиях образовательной программы приняли участие более 500 человек и 26 спикеров из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Улан-Удэ и Томска.

«Символично, что первый фестиваль „Книжная дюжина“ прошел в рамках празднования Дня рождения ТГУ. Университет уже почти полтора столетия является точкой притяжения умов и центром культурной жизни Томска. Поэтому, конечно же, мы очень рады возможности продолжить проект: по итогам первого фестиваля принято решение сделать его ежегодным. Следующая „Книжная дюжина“ пройдет в 2023-м и будет приурочена к 145-му, юбилейному Дню рождения вуза», — сообщила организатор фестиваля, главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Паблик-токи, дискуссии и лекционная программа первого университетского книжного фестиваля были посвящены новинкам рынка, вопросам тематического книгоиздания — от книг о науке и нон-фикшн литературы до музейных каталогов, домашним библиотекам, самиздату и книжному блоггингу.

В рамках фестиваля прошла книжная ярмарка в Университетской роще, где были представлены книги более 30 российских издательств, среди которых Ad marginem, «Арка», «Белая ворона», «Бомбора», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Свиньин и сыновья», «Открытая кафедра», «Бумкнига», «Гилея», CHAOSSS PRESS, «Ноократия», GARAGE, Individuum, СЕАНС, «Издательство Ивана Лимбаха», Rosebud, V-A-C, «Лимбус Пресс», Jaromír Hladík press, «Машина времени», ИД ВШЭ, Издательство ЕУСПБ, «Макушин Медиа» и др. За три дня томичи купили более тысячи книг.

Кроме того, томское издательство «Макушин Медиа» представило две своих новинки — первую часть дебютного романа Сергея Мальцева «Погром» и путеводитель по деревянной архитектуре одного из исторических районов Томска «Путешествие по Елани». Во второй день ярмарки была организована автограф-сессия Сергея Мальцева и встречи с читателями.

В рамках культурной программы фестиваля с успехом прошли показы кибер-театра «7×7», первый чемпионат по распознаванию сибирских газет XIX века, танцевальный перформанс ПРЕОБРАЗОВАНИЕ и джазовый концерт Георгия Фефелова и Степана Пономарева на открытом воздухе.

«Оргкомитет фестиваля благодарит за помощь и поддержку в проведении событий „Книжной дюжины“ компанию „Деревенское молочко“ и ее директора Артема Багреева, команду пекарни-кондитерской „Зерно“, кондитерскую фабрику „Антонов двор“, пекарню „Пирога“, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова. А также информационных партнеров проекта — РИА Томск, „Томский Обзор“ и Администрацию г. Томска», — отметила организатор фестиваля, заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Почтарева.

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