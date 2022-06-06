Почти 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
6 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека. 12 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 778 случаев заболевания коронавирусом. 129 880 заболевших выздоровели. 843 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»
Тэги/темы: