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«Голландская деревня» для туристов появится в Томской области к осени 2023г

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Импровизированная голландская деревня для празднования Дня молока и Дня сыра появится на базе ООО «Сырная история» (сыроварня на территории ООО «Сибирское молоко») в селе Ягодное (84 км от Томска) к осени 2023 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора сыроварни Дмитрия Урусова.

«У нас есть ферма и есть сыроварня, но не хватает какой-то объединяющей истории. Мы хотим построить „голландскую деревню“ с мельницей на „пятачке“ и проводить здесь праздники», — сказал Урусов.

Общий объем инвестиций в строительство «деревушки» составит порядка 6 млн рублей.

По его словам, основная задача проекта — увеличить время посетителей на экскурсии по ферме и сыроварне. Сейчас экскурсии длятся порядка 1,5-2 часов, однако в планах, чтобы гости проводили на ферме весь день.

Кроме того, компания намерена проводить мастер-классы по варке сыра и запустить железную дорогу вокруг территории фермы.

По данным аналитической системы «Спарк-ИНТЕРФАКС», ООО «Сырная история» в равных долях принадлежит гендиректору ООО «Сибирское молоко» Евгению Мезину и коммерческому директору компании Дмитрию Урусову. Выручка сыроварни в 2021 году составила 6,5 млн рублей.

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