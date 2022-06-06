В День России в центре Томска ограничат движение
6 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Will Porada on Unsplash
В воскресенье, 12 июня, в связи с празднованием Дня России в Томске будет ограничено движение транспорта.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится с 11.00 до 15.00 и коснется ул. Набережная реки Ушайки от ул. Обруб до пер. Батенькова и пер. Пионерский от пер. Батенькова до ул. Набережная реки Ушайки.
Кроме того, с 7.00 до 15.00 будет ограничено движение трамваев.
Томичей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршруты для движения.
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