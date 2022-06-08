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В Томске демонтировали часть арт-заплаток, но их обещают вернуть

Городское благоустройство, Томские новости, ремонт дорог восстановление арт-заплатки благоустройство В Томске демонтировали часть арт-заплаток, но их обещают вернуть

В Томске на ул. Гагарина во время ремонта тротуаров демонтировали несколько арт-заплаток, посвященных Петру Макушину. Однако предполагается, что их вернут на место. Об этом Томскому Обзору сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы с подрядчиком договорились, что по окончанию реконструкции тротуаров он вернет арт-заплатки на место, хотя теперь в них и нет прямой необходимости — дорога там впервые за десятки лет станет ровной. Рабочие отложили керамические плитки, чтобы в дальнейшем их установить. Но томские ценители искусства оказались проворнее. Очень надеемся, что их вернут» — цитирует начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Николая Глебовича пресс-служба мэрии.

Кроме того, представители городской администрации связались с организаторами проекта.

«Если получится сделать копии, они будут установлены на тротуаре по ул. Гагарина вновь», — уточняют в пресс-службе.

Ремонт ул. Гагарина в Томске проводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь планируют отремонтировать тротуары, заменить бортовые камни, установить «плавающие» люки инженерных коммуникаций.

Арт-заплатки - керамические изображения, сюжеты которых связаны с жизнью известного томского мецената Петра Макушина. Они появились в Томске минувшей весной. Созданием и установкой плиток руководил автор идеи арт-заплаток — иркутский художник Иван Кравченко. До этого подобные предметы уличного искусства можно было встреть только в Москве и Иркутске.

Фото: Серафима Кузина

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