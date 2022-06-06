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Двое диких медвежат безобразничают на месторождении углеводородов в Томской области

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Два диких медвежонка прибились к Мыльджинскому месторождению углеводородов в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на охотоведа Каргасокского района Ивана Новосельцева.

«Со слов работников, медвежата объявились на месторождении дней 4-5 назад. Животные разгуливают по территории, мешают работать», — сказал Новосельцев.

Он высказал предположение, что медвежата могли отбиться от матери, либо она умерла.

«Медвежат необходимо вывезти в естественную среду обитания, подальше — чтобы они не вернулись. Но добраться специалистам до месторождения затруднительно — на лодке туда ехать около 400 км», — отметил охотовед.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что работники месторождения пытались вывезти медвежат в лес, но те вернулись и продолжают безобразничать — преследуют персонал, проникают в рабочую технику.

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