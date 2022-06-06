Каникулы с пользой: «Ростелеком» рассказал томским школьникам о цифровых сервисах и безопасном поведении в интернете

6 июня 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел мастер-класс для воспитанников летней площадки «IT-лето», которая организована в центре цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК». Ребята узнали о возможностях образовательного сервиса «Лицей» и посмотрели познавательные видеоролики о правилах безопасности в цифровой среде.

Сотрудники «Ростелекома» рассказали школьникам про оптический интернет и цифровую платформу «Ростелеком. Лицей», которая содержит материалы по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. На обучающем портале содержится большой выбор развивающих курсов, где можно познакомиться с современными технологиями. Занятия в «Лицее» помогают не только повторить изученный материал в школе, но и расширить кругозор в разных областях науки.

Во второй части встречи детям было представлено четыре мини-фильма из сборника «Кибербезопасность для детей и взрослых». Каждая история посвящена одной из распространенных виртуальных угроз, с которой сталкиваются подростки в Сети. В сериале даются советы, как справиться с кибербуллингом и распознать ненастоящие профили в социальных сетях, а также как не стать жертвой мошенников, избежать потери денег и персональных данных.

«В этом году у нас проходит летняя площадка для детей от 8 до 13 лет, на которой они знакомятся с IT-миром. Благодаря „Ростелекому“ у ребят появилась возможность более подробно узнать о кибербезопасности в интернете и о новых цифровых решениях. Считаю, что эта встреча была полезна для наших воспитанников», — поделилась и.о. руководителя структурного подразделения МАОУ «Томский Хобби-центр» — центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» Анастасия Филатова.

«Компания „Ростелеком“ всегда активно участвует в образовательных проектах и поддерживает мероприятия, которые помогают обучить детей основам безопасного поведения в Сети. Надеемся, что полученные знания по информационной безопасности будут применяться на практике, а „Лицей“ станет надежным помощником в учебе», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» о распространенных интернет-угрозах снял режиссер Даниил Бергер совместно с творческим объединением «Группа товарищей». Консультантами выступили эксперты по информационно безопасности компании «Ростелеком-Солар». Все шесть серий можно посмотреть в видеосервисе Wink.

Получить подробную информацию о сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.

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