18+
18+

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. 14 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 749 случаев заболевания коронавирусом. 129 859 заболевших выздоровели. 843 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам покажут жабу-ага, бородатую агаму и «улыбающуюся» лягушку

16 мая 2022
Томские новости

Менее 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

7 мая 2022
Томские новости

В томском «Месте силы креативных индустрий» появились портреты известных архитекторов

23 мая 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

20 мая 2022
Томские новости

В Лагерном саду Томска поймали медвежонка

22 мая 2022
Томские новости

Томичка хотела «аннулировать» кредит, но в итоге потеряла более 2 млн рублей

18 мая 2022
Томские новости

В Томске планируют восстановить скульптуру «Комсомолка и пионер»

20 мая 2022
Томские новости

Томским производителям помогут с поставкой халяльной продукции в Индию и Арабские Эмираты

24 мая 2022
Томские новости

Светофоры на Коммунальном мосту через Томь в часы пик будут работать в новом режиме — мэрия

26 мая 2022