Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
5 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 31 человека. 14 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 749 случаев заболевания коронавирусом. 129 859 заболевших выздоровели. 843 скончались.
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