В Томске пройдет семинар по оказанию первой медицинской помощи детям

3 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 3 июня, благотворительный фонд «Томск без сирот» проведет семинар по оказанию первой медицинской помощи детям, сообщают организаторы.

Специалисты расскажут, какую помощь можно и нужно начинать оказывать еще до прибытия «Скорой помощи», а чего делать категорически нельзя.

«Семинар рассчитан на родителей, волонтеров и вожатых летних площадок, которым эта информация может оказаться крайне полезной», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в 18.00 в офисе БФ «Томск без сирот» по адресу: пр. Фрунзе, 86. Для того, чтобы принять участие в семинаре, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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