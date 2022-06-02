Томичей научат водить электросамокаты

2 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: WHOOSH

В ближайшие дни — 3, 4 и 5 июня — в Томске будет работать бесплатная школа вождения электросамокатов. В её рамках томичам объяснят основные правила безопасного и этичного вождения этих транспортных средств.

Как сообщают организаторы, обучение будет проходить на Ново-Соборной площади. После пользователей ждет тест. Помимо знания принципов аккуратной езды, приз за удачное прохождение — промокод на скидку.

«Whoosh хочет сделать Томск комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения, а потому собрал все полезные практики управления электроскутером и будет рассказывать о них простым и понятным языком», — говорится в сообщении.



Школа откроется 3 июня и будет работать с 12:00 до 20:00. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июня посетить её можно будет с 14:00 до 21:00. В это время томичам расскажут о том:

Как устроен самокат;

Как начать поездку;

Где можно и где нельзя двигаться на электросамокате;

Принципы ответственного вождения;

На что необходимо обращать внимание во время движения;

Как действовать в экстренных случаях;

Как завершать поездку и парковать самокат.

Предполагается, что курс обучения займет не более 10 минут. Рассказывать о правилах будут специалисты сервиса. Закрепить знания можно будет, пройдя тест.

После окончания обучения пользователи смогут совершить бесплатную тестовую поездку на специально отведенной территории для закрепления практических навыков.

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