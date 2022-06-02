Томичей приглашают сыграть во «Флирт цветов»

2 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 3 июня, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет тематическая встреча «Флирт цветов». Экскурсовод Ксения Васильева расскажет про одноименную игру, популярную в домашних салонах начала XX века.

«"Флирт цветов" вспоминали Валентин Катаев, Николай Островский, Лев Кассиль и другие классики литературы. Одни относились к ней как к «мещанскому пережитку», другие — как к безобидному времяпровождению, но все сходились во мнении, что играть во «Флирт цветов» было очень интересно», — говорится в сообщении.

Как сообщат организаторы, гости встречи узнают, что такое «Флирт цветов», «Флирт камней» и «Флирт богов», в чем их особенность, как в них играли и какой след они оставили в русской культуре. Ксения Васильева также представит гостям уникальные экземпляры игры из коллекции музея, которые больше нигде нельзя увидеть. Закончится встреча настоящим сеансом «Флирта цветов».

«Игра рассчитана на круг молодых и взрослых людей разных полов. Она помогает раскрепоститься одиноким, но в нее можно играть и парам. Чем разнообразнее компания, тем лучше!», — рассказывают организаторы.

Встреча пройдет в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 600 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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