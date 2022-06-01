Дома томского кинотеатра «Октябрь» арестована за долги собственника

1 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске часть здания кинотеатра «Октябрь» на пр. Кирова, 15 арестована из-за долгов собственника, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ООО «Кинотеатр «Томск-Киномир» задолжало налоговые сборы в 350 тыс. рублей, а также 70 тыс. рублей исполнительского сбора. Ранее приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в Росреестре в отношении данной недвижимости, а также связанного с ней земельного участка. Иной собственности организация не имеет.

Так как должник не исполнял свои обязательства, было принято решение наложить арест на долю в праве собственности на здание кинотеатра, принадлежащего нескольким владельцам. Если в ближайшее время ООО не погасит долг, будут приняты меры по обращению взыскания на недвижимость с целью передачи данного имущества на оценку и реализацию.

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