В День защиты детей видеосервис Wink представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»

1 июня 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и дистрибьютор кино «Русский Репортаж» договорились об эксклюзивном цифровом прокате мультфильма «Где Анна Франк» (12+) в видеосервисе Wink с 1 июня 2022 года.

«Где Анна Франк» — это рассказ о большой дружбе, первой влюбленности и невероятных приключениях, соединивший прошлое и настоящее. В анимационном фильме для всей семьи поднимаются очень важные и сложные этические темы, но разговор о них идет на понятном для разных поколений языке.

В основе картины лежит история 13-летней амстердамской школьницы Анны Франк, которая вместе с семьей в годы Второй мировой войны была вынуждена скрываться в убежище и вела дневник. Эта тетрадка стала сильнейшим и одним из самых известных антивоенных исторических документов.

По сюжету картины, в музее Анны Франк, где хранится знаменитый дневник, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими мыслями, внезапно сходит со страниц тетрадки. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти ее совсем не просто…

«Анна Франк оставила нам много описаний Китти: кто она, как выглядит, что она за человек. И, конечно же, есть ее разговоры с Китти. Я пошел еще дальше и превратил Китти в альтер-эго Анны. В некотором смысле я добавил ей экстравертность. Она борец, и она не находится под контролем родителей, которые устанавливают ее границы, как это было с Анной. Китти никто не критикует, поэтому она свободна делать все, что Анна хотела бы сделать в своем воображении. Именно такой и должна была быть Китти — иначе зачем бы Анна ее выдумала?» — рассуждает режиссер картины Ари Фольман. Предыдущая работа режиссера — «Вальс с Баширом» — получила награду «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

Мультфильм «Где Анна Франк» — совместное производство Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля.

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